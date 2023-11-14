Lider konumda bulunanan A Milli Takım'ımızın gruptaki en önemli rakiplerinden olan Hırvatistan, Letonya ve Ermenistan ile karşılaşacak.
Zlatko Dalic'ten Dominik Livakovic itirafı! "Performansı..."
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacakları Letonya ve Ermenistan maçları öncesinde basın toplantısında konuştu.Fenerbahçe'nin kalesini koruyan Dominik Livakovic hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacakları maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Dalic, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız kaleci Livakovic hakkında da çarpıcı sözler söyledi.