FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Tüm gözler Ferdi Kadıoğlu'nun üzerinde! Premier Lig'den talip çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda sadece 1 mağlubiyet alırken, diğer maçların hepsini kazandı. Kanarya'nın performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun da yükselen performansını takip eden Premier Lig devi yıldız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.11.2023- 06:40