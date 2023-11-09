Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, özellikle iki sezondur gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Tüm gözler Ferdi Kadıoğlu'nun üzerinde! Premier Lig'den talip çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli takım bu sezon çıktığı tüm resmi maçlarda sadece 1 mağlubiyet alırken, diğer maçların hepsini kazandı. Kanarya'nın performansı Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun da yükselen performansını takip eden Premier Lig devi yıldız oyuncuya talip oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Milli futbolcu, henüz transfer dönemi başlamamasına rağmen Avrupa devlerini peşine taktı.
Son yıllarda transfer dönemlerinde Avrupa'ya önemli futbolcularını ihraç eden Sarı-Lacivertliler'de artık sırada Ferdi Kadıoğlu bulunuyor.