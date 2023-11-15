Jorge Jesus'un ayrılığı sonrası takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, sezona müthiş bir giriş yaptı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İrfan Can Kahveci'ye Avrupa devi talip oldu! Ödenecek bonservis bedeli...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansı sürüyor. Milli oyuncu şimdiden kariyer rekoruna ulaştı. İrfan Can'ın bu performansını izleyen Avrupa devleri, oyuncuyu mercek altına aldı. İspayol basını, milli futbolcu için flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, lig ve Avrupa'da çıktığı ilk 19 maçı kazanarak gerçekleştirmesi zor bir istatistiğe imza attı.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Trabzonspor maçında bu sezon ilk kez yenilen Kanarya, UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Ludogorets maçından da mağlubiyetle ayrıldı.