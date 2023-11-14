Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ayrılık zamanı! Yeni adresi...
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Takımdan ayrılacağı haberleri çıkan Belçikalı yıldız hakkında çarpıcı bir iddia geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
30 yaşındaki golcü, Edin Dzeko'nun transferiyle forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ikinci tercihi konumunda olan Batshuayi, daha çok Konferans Ligi maçlarında kullanıldı.