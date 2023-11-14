TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe beklemeye geçti! Dünya yıldızı ile devre arası...

Devre arası transfer döneminin başlamasına kısa bir süre kala kulüpler çalışmalarına devam ediyor. Fenerbahçe'de gözler İngiltere'ye çevrildi. Sarı-lacivertli ekip daha önce transfer etmeye çalıştığı Londra devinin yıldız ismi için beklemeye geçti. İşte detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)

Ali Genç| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 18:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023- 19:31