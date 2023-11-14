Süper Lig'de 1 hafta aranın ardından yeniden lider olan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Olay olay olay! Tadic ve Dzeko devrede! İsmail Kartal'a sürpriz takviye talebi...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertliler, kulüp doktorlarından milli ara sonrası sakat futbolcuların dönüşü konusunda sevindirici haberler aldı. Fenerbahçe'de bu olumlu gelişmeler yaşanırken Sırbistan basınında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Dzeko ve Tadic'in de yer aldığı o flaş detay... FB SPOR HABERLERİ
Süper Lig'de 1 hafta aranın ardından yeniden lider olan Fenerbahçe'de keyifler yerinde.
Sarı-lacivertlilerde özellikle milli aranın girmesi ise sakat futbolcuların dönmesi için ekstra süre kazandırdı.
Fenerbahçe'de bu noktada Becao ve Serdar Aziz'in tedavileri devam ederken, Fred'in milli ara sonrası sahada olması bekleniyor.