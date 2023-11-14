Olay olay olay! Tadic ve Dzeko devrede! İsmail Kartal'a sürpriz takviye talebi...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 12. haftayı lider kapatan Fenerbahçe'de moraller yerinde. Sarı-lacivertliler, kulüp doktorlarından milli ara sonrası sakat futbolcuların dönüşü konusunda sevindirici haberler aldı. Fenerbahçe'de bu olumlu gelişmeler yaşanırken Sırbistan basınında ise flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Dzeko ve Tadic'in de yer aldığı o flaş detay... FB SPOR HABERLERİ

Mehmet Cem Çakır| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.11.2023- 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023- 16:23