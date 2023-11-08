İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da gösterdiği performansla alkış topladı.
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Devre arasında gelecekler
Bu sezon gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de oynadığı futbolla adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde o futbolcu için devre arası transfer döneminde kapının çalınacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Ligde ve Avrupa'da 19'da 19'la giden Fenerbahçe, seriyi 20'de 20 yapmak için Trabzonspor'un karşısına çıktı.
Bordo-mavili takımı evinde ağırlayan Kanarya, mücadeleden 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.