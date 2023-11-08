Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Devre arasında gelecekler

Bu sezon gerek Avrupa'da gerekse Süper Lig'de oynadığı futbolla adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularına teklif gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde o futbolcu için devre arası transfer döneminde kapının çalınacağı kaydedildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 06:40