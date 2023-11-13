Sezon başında yaptığı transferlerle adından sıkça bahsettiren Galatasaray, kış transfer döneminde de bombayı patlatmaya hazırlanıyor.
Galatasaray'dan transfer harekatı! Fenerbahçe'nin listesindeydi
Son dakika transfer haberi: Süper Lig devlerinden Galatasaray, ocak ayı için transfer harekatına başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin listesinde olan bir yıldız futbolcu için harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Sarı-kırmızılıların en çok ses getiren transferlerinden biri olan Wilfried Zaha olmuştu. Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği futbolcu, Galatasaray'a transfer olmuştu.
Bunun yanı sıra adı Beşiktaş ile anılan Halil Dervişoğlu'da Galatasaray'a transfer olmuştu.