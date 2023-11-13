Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de sorun çözülüyor! Stoper konusunda...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de devre arasında yapılması planlanan takviyeler arasında ilk sırada stoper konusu yer alıyor. Buna göre sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
İki takım sahadan 0-0 berabere ayrılarak puanları paylaştı.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 31'e çıkardı ve Galatasaray'ın Atakaş Hatayspor'a mağlup olduğu haftada averaj farkıyla liderliğe yükseldi.