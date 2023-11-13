Fenerbahçe'de sorun çözülüyor! Stoper konusunda...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de devre arasında yapılması planlanan takviyeler arasında ilk sırada stoper konusu yer alıyor. Buna göre sarı-lacivertlilerde gündeme sürpriz bir isim geldi. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.11.2023- 10:57