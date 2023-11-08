TRANSFER HABERLERİ: İngilizler resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numarası...

Son dakika transfer haberleri: Sezon başından bu yana gündemde olan ancak alınan başarılı sonuçlarla birlikte rafa kalkan 6 numara transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının da doğruladığı haberde ortaya dikkat çeken bir isim atıldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 06:40