Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı.
TRANSFER HABERLERİ: İngilizler resmen duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin 6 numarası...
Son dakika transfer haberleri: Sezon başından bu yana gündemde olan ancak alınan başarılı sonuçlarla birlikte rafa kalkan 6 numara transferinde flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basınının da doğruladığı haberde ortaya dikkat çeken bir isim atıldı. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Sezon başında 6 numara transferini gerçekleştiremeyen Fenerbahçe, devre arasında bu sorunu çözmeye kararlı.
Hem Avrupa'da hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği isim ise; Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey...
İngiliz basını da bu transfer harekatını doğruladı