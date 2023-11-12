Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ 📄
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Semih, Gravillon, Rodrigues, Ndiaye, Emre Akbaba, Yusuf Erdoğan, Belhanda, Yusuf Sarı, Niang.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Jayden, Ferdi, Crespo, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko