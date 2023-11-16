Milli araya lider olarak giren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Uruguaylı stoper! Bir hafta içinde...
Fenerbahçe lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler özellikle savunma hattına takviye yapma hedefinde. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Kanarya'nın, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler sezon başında çok iddialı bir takım oluşturmuştu.
Kanarya yaptığı transferlerin meyvesini de şu ana kadar yemeyi başardı.