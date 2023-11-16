TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Uruguaylı stoper! Bir hafta içinde...

Fenerbahçe lige verilen arada transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı lacivertliler özellikle savunma hattına takviye yapma hedefinde. Birçok futbolcuyla temas halinde olan Kanarya'nın, sürpriz bir yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.11.2023- 06:40