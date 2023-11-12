Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:

Biz kazanmak için geldik. Fenerbahçe, her zaman her yerde kazanmak için sahaya çıkar. Moral motivasyon iyi durumda. 3 puan alıp milli araya moralli gitmek istiyoruz.

"FRED'İN SON DURUMU..."

Fred'i antrenmanda denedik. Kendisiyle konuştuk. Koşularında bir şey yok ama 1-2 pozisyonlarda ağrı hissetti. Doktorla beraber oturup konuştuk, 'Oynayamayacak' durumda. Riske edip sakatlığı ilerlemesin diye kadroya almadım.

"DİRENÇ KOYMAK İSTİYORUZ"

Adana Demirspor takımı kendi evinde iyi futbol oynuyor. Kendi taraftarıyla coşkulu oynuyor. Bunun bilincindeyiz. Deplasmanlarda, kendi evlerindeki kadar başarılı değiller. İlk 15-20 dakika çok önemli. Direnç koymak isteyeceğiz. Kendi futbolumuzu oynayarak 3 puanı almak üzere planlarımızı yaptık.