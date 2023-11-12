Bu sezon Avrupa'da başarılı bir performans ortaya koyan Fenerbahçe, kasasını da doldurdu...
Fenerbahçe kasasını doldurdu! Avrupa performansı...
Fenerbahçe, Avrupa'da aldığı sonuçlarla kasasını doldurdu. Sarı-lacivertli ekip bu sezon Konferans Ligi'nde çıktığı 10 maçın 9'unu kazandı. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa'dan elde ettiği dev gelir... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 12.11.2023- 10:39
Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, şu ana kadar oynadığı 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.
Bu başarılı performansın karşılığı da maddi olarak sarı-lacivertlilere dönmüş durumda...