Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önergeyi kabul etti. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Kulübü'nde Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Yapılan toplantıda Galatasaray ile oynanacak olan Süper Kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu veya Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanması yönündeki önergeyi kabul etti.