Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Yukatel Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli ekipte Jayden Oosterwolde mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İŞTE JAYDEN'İN SÖZLERİ:

Stoperde sıkıntılarımız var ama oynayacak oyuncularımız var. Bu maçta Samet ile iyi iş çıkardık. Sakat oyuncular geri dönecektir ama onlar yokken biz sıkıntısız geçtik bu maçta. Çok fazla pozisyon ürettik. İstediğimiz sonuç bu değildi. Hala lideriz. Önemli olan da bu.

KAVGA HAKKINDA:

Bu futbol. Futbol içerisinde bu tarz şeyler olur. Ateş yükselebilir ama maç sonunda tokalaşıp gülebiliyoruz. Sonuçta bu futbol.