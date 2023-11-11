ManU'dan yıldız isme transfer kancası!
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
Canlı Altın ve Döviz Kuru Takibi
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray galibiyet peşinde! İşte Buruk'un 11'i G.Saray galibiyet peşinde! İşte Buruk'un 11'i 23:57
ManU'dan yıldız isme transfer kancası! ManU'dan yıldız isme transfer kancası! 23:48
G.Saray'a Ada'dan ön libero geliyor! G.Saray'a Ada'dan ön libero geliyor! 23:41
Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz Avcı: Okul bahçesinde oynamıyoruz 23:39
Trabzonspor Onuachu'yla kazandı! Trabzonspor Onuachu'yla kazandı! 23:39
Onuachu'dan muhteşem gol! Onuachu'dan muhteşem gol! 23:39
Daha Eski
G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Resmi teklif... G.Saray istedi F.Bahçe alıyor! Resmi teklif... 23:39
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Fred... F.Bahçe'ye müjdeli haber! Fred... 23:39
Okan Buruk'tan radikal tercih! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i Okan Buruk'tan radikal tercih! İşte G.Saray'ın Hatay maçı 11'i 23:39
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! 23:39
Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! Beşiktaş'tan F.Bahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi! 23:39
F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! 23:39
SON DAKİKA