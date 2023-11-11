Manchester United'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası! Altay Bayındır'dan sonra...

Avrupa'ya ve Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, buna karşın çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Yaz transfer döneminde birbirinden önemli transferler yapan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı ise Manchester United'a göndermişti. İngiliz devinin, Kanarya'dan bir yıldızı daha istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 06:40