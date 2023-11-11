Süper Lig devlerinden Fenerbahçe son olarak UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Bulgaristan ekibi Ludogorets ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Manchester United'dan Fenerbahçeli yıldıza transfer kancası! Altay Bayındır'dan sonra...
Avrupa'ya ve Süper Lig'e bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, buna karşın çıktığı son 2 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Yaz transfer döneminde birbirinden önemli transferler yapan sarı-lacivertliler, Altay Bayındır'ı ise Manchester United'a göndermişti. İngiliz devinin, Kanarya'dan bir yıldızı daha istediği öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.
Kanarya'da bu maçın ardından Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda oynanacak olan mücadelenin hazırlıkları hız kesmeden başladı.