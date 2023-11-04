İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi!

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Dev maçtan iki ekip de 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın hakemi ise Zorbay Küçük olarak açıklanmıştı. 31 yaşındaki hakemin Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor haberleri (FB TS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 13:39 Güncelleme Tarihi: 04.11.2023- 13:40