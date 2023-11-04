Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
İşte derbi hakemi Zorbay Küçük'ün Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi!
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaşacak. Dev maçtan iki ekip de 3 puanla ayrılmak istiyor. Zorlu karşılaşmanın hakemi ise Zorbay Küçük olarak açıklanmıştı. 31 yaşındaki hakemin Fenerbahçe ve Trabzonspor karnesi de belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Trabzonspor haberleri (FB TS spor haberi)
Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
Mücadelede Zorbay Küçük düdük çalacak.