Fenerbahçe'de şok gelişme! Cengiz Ünder 'yok artık' dedirtti

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve 15 milyon Euro bonservis ücreti ödenen milli futbolcu, sakatlıklar yüzünden istenen performansı gösterememişti. 26 yaşındaki yıldız hakkında şok bir haber daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2023- 11:29