Fenerbahçe'nin flaş transferleri arasında yer alan Cengiz Ünder hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de şok gelişme! Cengiz Ünder 'yok artık' dedirtti
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Büyük umutlarla transfer edilen ve 15 milyon Euro bonservis ücreti ödenen milli futbolcu, sakatlıklar yüzünden istenen performansı gösterememişti. 26 yaşındaki yıldız hakkında şok bir haber daha geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Trabzonspor'a mağlup olarak uzun süren galibiyet serisi sona eren sarı-lacivertliler, liderliği de Galatasaray'a kaptırdı.
Yeniden çıkışa geçmeyi amaçlayan Kanarya'da gözler Adana Demirspor deplasmanına çevrilmiş durumda.