Szymanski transferde ortalığı karıştırdı!
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a şok eleştiri!
10 Kasım 2023 Döviz Kuru!
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Szymanski transferde ortalığı karıştırdı! Szymanski transferde ortalığı karıştırdı! 09:19
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a şok eleştiri! Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a şok eleştiri! 09:01
"Bugünkü manzaranın temel nedeni..." "Bugünkü manzaranın temel nedeni..." 08:50
"İyi takımın müzmin kötüsü!" "İyi takımın müzmin kötüsü!" 08:40
İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! 01:39
İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! 01:35
Daha Eski
Ferdi: Bu maç iyi değildim! Ferdi: Bu maç iyi değildim! 01:23
Ferdi: Bu maç iyi değildim! Ferdi: Bu maç iyi değildim! 01:22
Batshuayi: Zor bir durum... Batshuayi: Zor bir durum... 01:21
Batshuayi: Zor bir durum... Batshuayi: Zor bir durum... 01:20
Yusuf Akçiçek kimdir? Yusuf Akçiçek kimdir? 01:18
F.Bahçe deplasmanda kayıp! F.Bahçe deplasmanda kayıp! 01:10
SON DAKİKA