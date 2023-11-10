FENERBAHÇE HABERİ: Szymanski transferde ortalığı karıştırdı! Liverpool'dan sonra...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Sebastian Szymanski ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çeken Polonyalı yıldız, transferde adeta ortalığı karıştırdı. 24 yaşındaki futbolcu için Liverpool'dan sonra bir dev takım daha harekete geçti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 09:19