UEFA Konferans Ligi H Grubu 4 maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Ludogorets ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Adana Demirspor maçında...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Adana Demirspor'a konuk olacak. Kanarya'da zorlu karşılaşma öncesi gözler sakatlığı bulunan Fred'e çevrildi. Yıldız futbolcunun Akdeniz deplasmanında forma giyip giyemeyeceği belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler, deplasmanda rakibine 2-0 mağlup oldu.
Grupta 9 puanı bulunan Fenerbahçe liderliğini sürdürdü.