UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup olan Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum.

Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz.

Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim.

Crespo'nun sarı kartı vardı. Riske etmek istemedik. İsmail de zaten cezalıydı, onla devam ettik. Miha Zajc'ın yerine de ön tarafa Szymanski'yi aldık, ön tarafı hareketlendirmek istedik. Gol atıp maçı dengelemekti hedefimiz. Çift santrfora döndük, yine olmadı. Cengiz'i kanata aldık, yine olmadı. Bütün yapmamız gereken hamleleri aslında yaptık. Ancak net pozisyonlar üretemediğimiz için kaybettik.

Saha içindeki oyuncuların devam etmelerini bekledik. Her değiştirdiğiniz oyuncu reaksiyon vermeyebilir. İkinci yarı süre verince belki biraz daha fazla şey verebilir, üretebilir. Bazı oyuncuların yerlerini değiştirdim. Bekledim. Olmayınca 60 ve 75'te 4 tane çok önemli oyuncuyu oyuna aldım. Maçı çevirebilmek için kendimize göre doğru hamleler yaptık. Sonuçta kaybettik bu akşam.

Bu maçtan sonra Ludogorets de matematiksel olarak kendisini potaya soktu. Biz kaybettik. Önümüzde iki maçımız var. Bu iki maçtan dört puan aldığımızda bu gruptan çıkmayı her türlü garantiliyoruz. Tabii bu puanları alabilirsek... Futbolda oynanmadan hiçbir zaman maç aldık diyemeyiz. Alabileceğimiz düşünerek bunları söylüyorum.