Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında karşılaşacakları Trabzonspor maçının öncesinde açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Kulübü, kısa bir süre önce 4 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili "Umarız, haftalardır devam eden 'tiyatronun' finali yarın akşam sahneye konulmaz!" başlıklı bir açıklama yayımladı. Fenerbahçe'den de bu konu hakkında bir paylaşım geldi.

Sarı-lacivertli kulüp yayımladığı 'Adil Yönetim Talep Ediyoruz' başlıklı yazıda şu açıklamalara yer verdi:

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak adalet çağrısı ile başladığımız 2023-24 sezonunda,

10.hafta itibariyle gerek saha içinde hakemler eliyle gerek ekran başında VAR operasyonlarıyla gerek MHK öncülüğünde hakem atamalarıyla sayısız adaletsizlikle karşı karşıya kalmış bulunuyoruz.

Bugün, bir hakemin Fenerbahçe maçında doğru karar verdiği için cezalandırılarak bunu açıklaması ve görevini bırakması da Türk futbolunun geldiği noktayı gözler önüne sermiştir.

Kulübümüz gerek ilk 10 haftalık süreçte gerekse son hakem olayı ile ilgili 5 Kasım Pazar günü gereken açıklamalarda bulunacaktır.

Ancak yarın Trabzonspor ile oynayacağımız Trendyol Süper Lig maçı öncesinde beklentimiz küçük, büyük hiçbir hakem hatası olmadan maçın tamamlanması, hakemlerin adil olmasıdır.

Bu konuda, hakemler, VAR, gözlemci, temsilci, yayıncı dahil sorumluluk sahibi herkesten gerekeni yapmasını bekliyoruz.