Sezona çok iyi başlayan ancak son iki maçından yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi
Süper Lig ve Avrupa kupalarına çok iyi bir giriş yapan ancak son iki maçtır mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası ocak ayında 4 transfer yapma kararı alan sarı lacivertliler, flaş bir yıldızın peşine düştü. Yönetimin devre arasında 40 milyon Euro'luk o isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler son olarak UEFA Konferans Ligi 4. maçında Ludogorets'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu.
Bu sonucun ardından gruptaki ilk mağlubiyetini alan Fenerbahçe, 9 puanla liderliğini sürdürdü.