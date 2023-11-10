F.Bahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı!
Szymanski transferde ortalığı karıştırdı!
10 Kasım 2023 Döviz Kuru!
ARKA KOL-TRICEPS HAREKETLERİ 💪
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! Fırtına Konyaspor'u konuk edecek! 10:41
Antonio Nobre'den G.Saraylılara olay sözler! Antonio Nobre'den G.Saraylılara olay sözler! 09:51
Szymanski transferde ortalığı karıştırdı! Szymanski transferde ortalığı karıştırdı! 09:19
Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a şok eleştiri! Ömer Üründül'den İsmail Kartal'a şok eleştiri! 09:01
"Bugünkü manzaranın temel nedeni..." "Bugünkü manzaranın temel nedeni..." 08:50
"İyi takımın müzmin kötüsü!" "İyi takımın müzmin kötüsü!" 08:40
Daha Eski
İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! 01:39
İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! İsmail Kartal: Hala grubun lideriyiz! 01:35
Ferdi: Bu maç iyi değildim! Ferdi: Bu maç iyi değildim! 01:23
Ferdi: Bu maç iyi değildim! Ferdi: Bu maç iyi değildim! 01:22
Batshuayi: Zor bir durum... Batshuayi: Zor bir durum... 01:21
Batshuayi: Zor bir durum... Batshuayi: Zor bir durum... 01:20
SON DAKİKA