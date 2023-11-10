Fenerbahçe'ye 40 milyon Euro'luk dünya yıldızı! Böyle transfer Türkiye'ye gelmedi

Süper Lig ve Avrupa kupalarına çok iyi bir giriş yapan ancak son iki maçtır mağlup olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası ocak ayında 4 transfer yapma kararı alan sarı lacivertliler, flaş bir yıldızın peşine düştü. Yönetimin devre arasında 40 milyon Euro'luk o isim için harekete geçtiği belirtildi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 11:15