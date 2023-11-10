Süper Lig'de ve Avrupa'da oynadığı son 2 maçtan yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!
Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ara transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. Kanarya'nın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Sarı lacivertliler üst üste yaşanan sakatlıkların ardından gözünü ocak ayına çevirdi.
Yaz transfer döneminde iddialı futbolcuları kadrosuna katan Kanarya, devre arasında da nokta atışı hamleler yapmak istiyor.