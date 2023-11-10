Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer hamlesi!

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Ara transferde nokta atışı hamleler yapmak isteyen sarı lacivertlilere şok bir haber geldi. Kanarya'nın ilgilendiği yıldız için Beşiktaş'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)