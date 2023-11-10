UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets ile karşılaştı.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'de üst üste alınan iki yenilginin üzüntüsü sürerken, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertlilerde o futbolcunun ayrılık kararı aldığı ve yeni takımının da büyük ölçüde belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler rakibine 2-0 mağlup oldu.
Trabzonspor maçı sonrası 2. mağlubiyetini alan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.