TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş ayrılık kararı! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de üst üste alınan iki yenilginin üzüntüsü sürerken, flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı lacivertlilerde o futbolcunun ayrılık kararı aldığı ve yeni takımının da büyük ölçüde belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.11.2023- 16:16