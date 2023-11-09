Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun Münih'te ameliyat olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.