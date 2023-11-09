Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun Münih'te ameliyat olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Geçmiş olsun Becao Oyuncumuz Rodrigo Becão, Almanya'nın Münih kentinde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/ipXSIcCDHs— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2023