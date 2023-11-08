Süper Lig'de 11. hafta itibariyle liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Transferde son dakika! Fenerbahçe çok istemişti ocakta Galatasaray'a gidiyor
Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için temaslarını hızlandıran Cimbom'dan bomba bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yazın çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Ligde ve Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Cimbom'da gözler ara transfere çevrildi.
Süper Lig'de 11 maç sonunda 31 puan toplayan sarı kırmızılılar, ilk sırada bulunuyor.