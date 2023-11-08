Transferde son dakika! Fenerbahçe çok istemişti ocakta Galatasaray'a gidiyor

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi için temaslarını hızlandıran Cimbom'dan bomba bir hamle geldi. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin yazın çok istediği o yıldız için devreye girdi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 09:33