Süper Lig'in devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transfer şoku! Yeni takımı belli oldu
Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Beşiktaş'a şok bir haber geldi. İki ekibin yaz transfer döneminde ilgilendiği yıldız futbolcunun sürpriz bir takıma imza atacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Her iki takım ocak ayında kadrolarını güçlendirmek için arayışlarına devam ediyor.
Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde ilgilendiği ancak kadrolarına katamadığı isimler için de nabız yokluyor.