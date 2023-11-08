Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Ali Koç ve İsmail Kartal...

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerde bu durum moralleri bozarken bir diğer konu ise transfer üzerine oldu. İşte transferinden pişmanlık duyulan o isim... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.11.2023- 06:40