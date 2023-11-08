Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Kadıköy'de 3-1 kaybederek liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a devrettiği maçta Sarı-Lacivertli takımda ilk 11'de başlayan Miha Zajc'ın performansı tartışma konusu oldu.
Fenerbahçe'nin transfer pişmanlığı! Ali Koç ve İsmail Kartal...
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçında Trabzonspor'a 3-2 mağlup olan Fenerbahçe liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerde bu durum moralleri bozarken bir diğer konu ise transfer üzerine oldu. İşte transferinden pişmanlık duyulan o isim... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 08.11.2023- 06:40
Karşılaşma sonrasında Başkan Ali Koç ile teknik direktör İsmail Kartal'ın bir araya geldikleri, konuştukları konunun birisinin de bu olduğu ifade edildi.
Takvim'de yer alan haberde Başkan Ali Koç, "Hocam Zajc konusunda sanırım biraz acele ettik. Fred'i kadroya kattıktan sonra o bölgeye onun kalitesine ayarında bir oyuncu daha almalıydık" dedi.