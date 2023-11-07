Sahasında oynadığı Trabzonspor maçını 3-2 kaybeden Fenerbahçe, 26 yıl aradan sonra rakibine yenilmenin yanı sıra liderlikten de oldu.
Fenerbahçe'de orta sahaya dinamo takviyesi! Fred'in eksikliği...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından orta sahadaki eksiklik dikkat çekti. Sarı-lacivertlilerde özellikle Fred'in yokluğunda yaşanan bu gelişme sonrası gündeme Gineli orta saha geldi. İşte o isim ve detaylar... FB SPOR HABERLERİ
FRED'İN YOKLUĞU KRİZ ÇIKARDI
Sakat futbolcuların negatif etkilerini dev maçta gören ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in yokluğunu da ciddi bir şekilde hisseden Kanarya, transfer için harekete geçti.
Teknik heyetin talebi doğrultusunda 8 numara pozisyonu için arayışta olan Fenerbahçe, Avrupa'dan birçok ismi radarına aldı.