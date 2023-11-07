Fenerbahçe Opet, 2024 Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında sahasında Slovenya'nın Calcit Kamnik takımını 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çekya), Carlos Alberto Robles Garcia (İspanya)
Fenerbahçe Opet: Meliha, Eda, Drca, Federovtseva, Aslı, Stysiak, Gizem (L) (Ergül, Meryem, Fetisova, Ada (L), Buse, Cansu, Ana Cristina)
Calcit Kamnik: Najdic, Radiskovic, Hutinski, Pucelj, Boisa, Rituper, Banko (L) (Sen, Spoljaric (L), Cizman, Gorjup)
Setler 25-16, 25-18, 25-19
Süre: 67 dakika (20, 22, 24)