Fenerbahçe'de Trabzonspor mağlubiyetinin unutulması için teknik direktör İsmail Kartal'ın yanında Kaptan Edin Dzeko ve takımın önemli isimlerinden Dusan Tadic'in de devreye girdiği öğrenildi.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Dzeko ve Tadic'ten takıma ültimatom!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a evinde 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de galibiyet serisi ve liderlik sona erdi. Kaybedilen 3 puan camiada moralleri bozarken takım kaptanları Edin Dzeko ve Dusan Tadic, takıma ültimatom vardi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Milliyet'te yer alan habere göre Dzeko-Tadic ikilisinin takımdaki diğer isimlere, "Seriyi devam ettirmek tabii ki isterdik. Ama hocamızı İsmail Kartal'ın da dediği gibi Trabzonspor mağlubiyetini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve hemen ayağa kalkmalıyız. Bu takım nasıl 19'da 19 yaptıysa devamını getirecektir. Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Trabzonspor maçındaki hatalarımızı tekrarlamayıp yeni bir seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.
Öte yandan İsmail Kartal, Trabzonspor mücadelesinde taraftardan gördüğü tepkinin ardından oyundan çıktıktan sonra kulübeye değil doğrudan soyunma odasına giden Samet Akaydin ile devam etme kararı aldı.