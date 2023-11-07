Milliyet'te yer alan habere göre Dzeko-Tadic ikilisinin takımdaki diğer isimlere, "Seriyi devam ettirmek tabii ki isterdik. Ama hocamızı İsmail Kartal'ın da dediği gibi Trabzonspor mağlubiyetini bir yol kazası olarak görmeliyiz ve hemen ayağa kalkmalıyız. Bu takım nasıl 19'da 19 yaptıysa devamını getirecektir. Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında da aramızda olmayacak arkadaşlarımız var. Ama sahaya 11 kişi çıkıyoruz. Trabzonspor maçındaki hatalarımızı tekrarlamayıp yeni bir seri için ilk adımı atmalıyız" dediği öğrenildi.