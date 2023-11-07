Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, Ali Koç'un Divan Kurulu'ndaki açıklamaları hakkında konuştu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Usta yazarlar Ali Koç'un sözlerini eleştirdi! "Soydan ilkeli olmayı seçmiş"
Trabzonspor mağlubiyetinin ardından Divan Kurulu'nda açıklamalar yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dikkat çeken ifadeler kullandı. Usta yazarlardan Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken ve Bülent Timurlenk, Ali Koç'un söylemlerini eleştirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
F.Bahçe, Trabzonspor'a yenilirken Ali Koç, Divan Kurulu'nda 3 saat konuştu ve çok ağır ithamlarda bulundu. Bu sözlere destek veren olurken, Cumhuriyet savcılarına görev çağrısı yapan da oldu. Özellikle "Hakemleri nerede görürseniz tepki gösterin, fotoğraflarını çekin" sözleri tartışma yarattı. Ne dersiniz?
LEVENT TÜZEMEN: "TEHDİT DOLÜ SÖYLEMLER VAR"
"F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un söylemlerinde haklı olduğu yönler çok fazla. Özellikle hakemlerle ilgili serzenişleri doğru. Ancak üslubu çok ağır. MHK Başkanı'na, "Karakteri zayıf ve omurgasız" diyor. Erden Timur'un konuşma şekliyle dalga geçiyor ve üstüne "Seni Selahattin Baki'ye vereyim, bak ne yapar" diyor. Burası dağ başı mı? Başkan Koç'un üslubunda tehdit dolu söylemler var."