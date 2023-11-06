Fenerbahçe'nin elde ettiği galibiyet serisi Trabzonspor yenilgisi ile son buldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal Trabzonspor maçı sonrası oyunculara seslendi!
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Teknik direktör İsmail Kartal yenilginin ardından soyunma odasında oyuncularına seslendi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertli takım, ligin 11. haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
Derbi maçtan sonra, Fenerbahçe soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı. İşte detaylar...