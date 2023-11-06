FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin şansını kaybetti! İsmail Kartal'dan sürpriz karar

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Kanarya'da Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Samet Akaydin'e şans tanıdı. Milli oyuncu beklenen performansın altında kaldı. Bunun ardından tecrübeli çalıştırıcı, Samet'in yerine sürpriz bir ismi stoper bölgesinde kullanmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 11:07