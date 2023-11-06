Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti.
FENERBAHÇE HABERİ - Samet Akaydin şansını kaybetti! İsmail Kartal'dan sürpriz karar
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmaya önemli eksiklerle çıktı. Kanarya'da Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz ve Luan Peres sakatlıkları sebebiyle forma giyemedi. Teknik direktör İsmail Kartal, savunmada Samet Akaydin'e şans tanıdı. Milli oyuncu beklenen performansın altında kaldı. Bunun ardından tecrübeli çalıştırıcı, Samet'in yerine sürpriz bir ismi stoper bölgesinde kullanmayı planlıyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Sarı-lacivertliler rakibine 3-2 mağlup olarak bu sezon ilk yenilgisini aldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri Paul Onuachu, Berat Özdemir ve Nicolas Pepe kaydetti.