TRANSFER HABERİ - Guardiola'nın gözdesine kanca! Fenerbahçe'den ocak bombası

Fenerbahçe, Trenyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu. Avrupa maçları ile birlikte sezona 19'da 19 yaparak başlayan sarı-lacivertlilerin galibiyet serisi dev mücadelenin ardından son buldu. Bu sonucun ardından kurmaylar transferde vites yükseltti. Şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak isteyen sarı-lacivertli ekip rotasını İngiltere'ye çevirdi. Fenerbahçe, Manchester City forması giyen yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.11.2023- 10:11