Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Beklentilerin altında kaldı! Gözyaşlarına hakim olamadı
Trendyol Sper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe evinde Trabzonspor karşısında 3-2 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekipte tecrübeli isim, performansının ardından taraftarın tepkisini çekti. Yıldız oyuncu gözyaşlarıyla sahayı terk etti. | Fenerbahçe haberleri
Bu sonuçla sezonun ilk mağlubiyetini alan sarı-lacivertliler, liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Kanarya, karşılaşmaya stoperlerinden yoksun çıktı.