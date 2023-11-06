Taraftarı önünde ligde Trabzonspor'a 26 yıl sonra kaybeden ve 19'da 19'luk galibiyet serisi son bulan Fenerbahçe'de Rodrigo Becao, Alexander Djiku ve Fred'in takım içinde vazgeçilmez oyuncular olduğu bir kez daha ortaya çıktı.
FENERBAHÇE HABERİ | Gözler Fred ve Alexander Djiku'da! Adana Demirspor maçında...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı evinde 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler savunma hattına çevrildi. Sakatlıklar sebebiyle Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile sahaya çıkan teknik direktör İsmail Kartal, beklediği performansı alamadı. Becao, Djiku ve Fred'in sakatlıkları ise devam ediyor. Gözler sakatlık yaşayan isimlere çevrildi. Tecrübeli çalıştırıcının Djiku ve Fred'i, sağlık rekibinin raporuna göre Adana Demirspor maçında sahaya sürmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Stoperde yerlerine forma giyen Samet Akaydın ile Jayden Oosterwolde bireysel hatalarıyla saç baş yoldurttu.
Hollandalı oyuncu, kilidi açan Onuachu'yu maç boyunca savunamazken tercihleriyle de çileden çıkardı.