FENERBAHÇE HABERİ | Gözler Fred ve Alexander Djiku'da! Adana Demirspor maçında...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a karşı evinde 3-2 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler savunma hattına çevrildi. Sakatlıklar sebebiyle Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde ile sahaya çıkan teknik direktör İsmail Kartal, beklediği performansı alamadı. Becao, Djiku ve Fred'in sakatlıkları ise devam ediyor. Gözler sakatlık yaşayan isimlere çevrildi. Tecrübeli çalıştırıcının Djiku ve Fred'i, sağlık rekibinin raporuna göre Adana Demirspor maçında sahaya sürmesi bekleniyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.11.2023- 12:34