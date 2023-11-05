Fenerbahçe Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-2 mağlup oldu.
TRANSFER HABERİ - Premier Lig'in yıldızı Fenerbahçe'ye geliyor! Devre arasında kiralanacak
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'a mağlup olarak liderliği kaybeden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı. Orta saha bölgesini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli ekip devre arasında takviye yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin sezon başında radarına aldığı yıldız ismin kulübünden beklenen haber geldi. İşte detaylar... | FB SPOR HABERLERİ
Kanarya'nın gollerini penaltıdan Tadic kaydetti.
19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe liderliği Galatasaray'a kaptırdı.