Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, Trabzonspor derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Sarı-lacivertlilerin eski yıldızı Dirk Kuyt: Fenerbahçe Konferans Ligi'nde finale çıkabilir
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin yakından tanıdığı bir isim maçı izlemeye geldi. Mücadele için İstanbul'a gelen Dirk Kuyt, Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
TRT Spor'a konuşan Hollandalı, sarı-lacivertli takım hakkında yorumlarda bulundu. İşte Kuyt'un sözleri:
"KADIKÖY'E GELMEK BENİ HEYECANLANDIRDI"
"3 yıl boyunca burada mücadele ettim. Yeniden İstanbul'da olmak çok mutluluk verici. Kadıköy'e yeniden gelmek beni çok heyecanlandırdı. Daha önce, geçtiğimiz hafta New York'taydım. Orada Fenerbahçeliler ve kulüp beni buraya davet etti. Ben de bu davete karşılık verdim. Fenerbahçeliler ile birlikte yemek yedim. Çok mutlu oldum."