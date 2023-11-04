"TADIC GERÇEK BİR LİDER"

"Bu takım, performansıyla bunu gösterdi. Daha önce biz Avrupa Ligi'nde yarı final yapabilir. Fenerbahçe, finale kadar yürüyebilir. Bu takımdan bir favori oyuncu seçecek olsam Dusan Tadic olur. O bir Ajaxlı, ben bir Feyenoordluyum ama hem saha içinde hem saha dışında gerçek bir lider. Onun yaptıkları, diğer oyuncular için çok önemli. Bu nedenle Tadic'i öne çıkarıyorum. Birçok derbide oynadım. Feyenoord - Ajax, Liverpool ile Everton ve United maçları oynadım. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok büyük ve çok önemli bir yer teşkil ediyor. Derbide gol attım. Bence çok önemli bir derbi. Galatasaraylı arkadaşım çok yok ama Sneijder ve Tugay gibi sevdiklerim vardır. Tugay keşke burada olsaydı da ona sıkıca sarılabilseydim."