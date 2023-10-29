Fenerbahçe'nin milli yıldızı Cengiz Ünder, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye ettiği anları paylaştı.



Fenerbahçeli yıldız futbolcu Cengiz Ünder, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yabancı takım arkadaşlarına Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk kitabının İngilizcesini hediye etti.



Cengiz Ünder, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Canım Atam, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel günde, ülkemiz için verdiğin mücadeleyi senin sözlerinle takım arkadaşlarıma anlatmak istedim. Nutuk sayesinde seni daha iyi tanımaları en büyük arzum. Mirasının yılmaz bekçileriyiz, sonsuza dek Cumhuriyet!

