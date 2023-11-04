Süper Lig'de ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Real Madrid'de tüm kupaları kazandı! Ara transferde Fenerbahçe'ye imza atıyor
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, takımda yaşanan sakatlık problemleri sonrası transfer operasyonunu hızlandırdı. İsmail Kartal'ın talebi sonrası 3 takviye yapma kararı alan Kanarya, ocak ayında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertliler, Real Madrid'de kazanmadık kupa bırakmayan yıldız için devreye girdi. İşte o futbolcu ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı lacivertliler sezon başında çok iyi bir takım oluşturmuştu.
Yönetim, geçtiğimiz sezonlarda yaptığı hataları tekrarlamadı ve performansı yüksek bir kadro kurdu.