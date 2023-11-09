UEFA Konferans Ligi H Grubu 4. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Ludogorets'e konuk oldu.

Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-0 kaybetti.

Maç sonunda Kanarya'nın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE FERDİ'NİN SÖZLERİ:

10 Kasım, Atatürk'ün ölüm yıl dönümü. Onu saygıyla anıyoruz.

İki maç üst üste kaybettik. Kendimize gelmeliyiz. Biz güçlü bir takımız. Adana Demirspor maçına odaklanacağız. O maçta bir reaksiyon göstereceğiz.

Yusuf Akçiçek için mutluyum. Bence iyi oynadı. Biz bir takımız. Beraber kaybedip, beraber kazanıyoruz. Performansıyla gurur duydum. Ben de elimden geleni veriyorum ama bu maç iyi değildim.