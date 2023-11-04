Fenerbahçe'de Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Emre Mor gelişmesi yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Emre Mor sürprizi!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kanarya dev maçtan 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerde Emre Mor ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Sarı-lacivertliler, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda bordo-mavilileri ağırlayacak.
19.00'da başlayacak müsabakada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Sarper Barış Saka.