Fenerbahçe'de Emre Mor sürprizi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Kanarya dev maçtan 3 puanla ayrılarak yeniden liderlik koltuğuna oturmanın hesaplarını yapıyor. Öte yandan zorlu mücadele öncesi sarı lacivertlilerde Emre Mor ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 04.11.2023- 11:33