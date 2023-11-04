Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, evinde Trabzonspor'u ağırladı.

Mücadeleyi Fırtına 3-2 kazandı.

Karşılaşma sonunda sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu, Edin Dzeko açıklamalarda bulundu.

İŞTE DZEKO'NUN SÖZLERİ:

İlk yaptıkları ortada kalemizde gol gördük. İlk şutları, ilk ortaları gol oldu. Sürekli uzan topla oynadılar. Sonrasında ikinci topu kazanmaya çalıştılar. İlk yarı çok fazla hatalar yaptık. Futbolda kazanmak ve kaybetmek var. En önemli şey vazgeçmemekti. Kırmızı karttan sonra da maçı bırakmadık. Bu pozitif olan şey. Tekrar aynı hataları yapmamak için de ders alacağız.