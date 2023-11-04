Fenerbahçe bu sezon çıktığı 19 maçın tamamını da kazandı.
Fenerbahçe ocak ayı için harekete geçti! Savunmaya o yıldız alınacak
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi başladı. Art arda galibiyetler alan sarı-lacivertli takım, son günlerde yaşanan sakatlıklar nedeniyle harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi ocak ayında stoper mevkisine takviye yapacak. Sarı-lacivertli takım o yıldızı alacak. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Sarı-lacivertli takım, bu müsabakalarda 58 gol attı.
Konferans Ligi'nde yoluna emin adımlarla giden ve lider olan Kanarya, Süper Lig'de de maç eksiğiyle Galatasaray'ın ardından 2. sırada yer alıyor.