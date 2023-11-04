Trendyol Süper Lig'de heyecan Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçıyla devam ediyor. 11. hafta müsabakası Ülker Stadyumu'nda oynanacak ve Zorbay Küçük düdük çalacak. Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı 6 eksik ile sahaya çıkacak. İki takım da mutlak 3 puan almak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Trabzonspor derbi maçı hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Derbi müsabakası heyecanla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman? FB TS maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? FB TS MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Berat, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

FENERBAHÇE 11'DE 11 PEŞİNDE!

İsmail Kartal'ın takımın başına geçmesiyle büyük yükselişe geçen Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 10 maçta 10 galibiyet elde etti. Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek üst üste 11. galibiyetini almak istiyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR!

Sarı-lacivertlilerde; Joshua King, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Rodrigo Becao ve Fred sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük'ün yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.

ASpor CANLI YAYIN