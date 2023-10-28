Trabzonspor'un eski yıldızı Kadıköy'e!
Avrupa'da gündem F.Bahçe! "Merhamet göstermiyor"
28 Ekim 2023 Döviz Kuru!
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