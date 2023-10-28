Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper mevkisine takviye düşünüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal raporu sundu! Trabzonspor'un eski yıldızı Kadıköy'e
Sezon sonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gözler devre arasına çevrildi. Ocak ayında takviye yapmak isteyen sarı-lacivertli ekip savunmada yaşadığı sakatlıklardan sonra stoper hamlesi yapacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda harekete geçen kurmaylar rotayı Trabzonspor'un eski yıldızına çevirdi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper mevkisine takviye düşünüyor.
Süper Lig ve Avrupa'da oldukça iyi bir grafik çizen sarı-lacivertliler, ocak ayı için çalışmalarına başladı.
Teknik direktör İsmail Kartal, savunma hattındaki rotasyonu güçlendirmek istiyor.